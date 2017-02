Leijonat laatikoiden äärellä



Jarkko Harjumaa

Haukipudas





Haukiputaan Lions Club pystytti pullonpalautuskuittien keräysboksit S-marketiin, K-supermarket Revontoriin, Säästökuoppaan ja Halpahalliin.

– Näitä on ollut aika monella Lions Clubilla ympäri Suomen. Olemme jo jonkin aikaa tästä puhuneet ja nyt saimme sitten aikaiseksi, Haukiputaan Leijonien puheenjohtaja Sipo Ervasti kertoo.

Haukiputaan Lions kerää rahaa ja antaa avustuksia lyhentämättöminä nuoriso- ja vammaistyöhön. Vaikka järjestö onkin kansainvälinen, Haukiputaalla paikallisuutta painotetaan ja paikallisten tukeminen on aina etusijalla. Lionsin Markku Kohosen mukaan rahaa kerätään eri tavoilla.

– Olemme keskenämme sopineet, että keräämme mieluiten rahaa hikoilua aiheuttavalla toiminnalla, kuten talkoilemalla, hän sanoo.

Ervasti kertoo, että Haukiputaan Lions järjestää esimerkiksi vanhuksille kyydityksiä ja vammaisille palvelupäivän. Isoin hanke on kuitenkin ollut musiikkirintamalla.

– Pystytimme Haukiputaan nuorisotilalle Liikuntakeskus Jatuliin musacornerin. Olemme ylläpitäneet sen toimintaa ja päivittäneet laitteita uudemmiksi, hän kertaa.



Kuva: Haukiputaan Lionsit ovat tehneet omin käsin pullonpalautusautomaattien viereen sijoitettavat keräysboksit. Kuvassa vasemmalta oikealle: Haukiputaan Lions-yhdistyksen puheenpohtaja Sipo Ervasti, Marko Saukko, Tapio Arffman, Markku Kohonen ja Säästökuopan Jari Alatalo.



