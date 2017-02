Taide avaa ovia uusille urille





Rantapohja 1.2.2017



Anu Korjosta (vas.), Sofia Joensuu-Ben Hassinea ja Maria Markusta (oik.) yhdistää taide. Lisäksi he ovat oivana esimerkkinä siitä, kuinka elämässä pitää uskaltaa tehdä ammatinvalintaa ja uraa koskevia ratkaisuja - ja kuunnella myös sydämen ääntä.



Haukiputaalainen Anu Korjonen perusti puolitoista vuotta sitten suomalaisten ja etenkin pohjoissuomalaisten kuvataiteilijoiden verkkokauppapaikan Taideovi.com:in, alansa ensimmäisen Suomessa. Tällä hetkellä mukana on jo yli 30 taiteilijaa.



Idea laajentui viime vuoden lopulla Oulun Stockmannin yläkertaan 4. kerrokseen avatulla showroom-tyyppisellä myymälällä. Nyt pirskahtelee jälleen, sillä yritys on laajentamassa toimintaansa samassa kerroksessa isompiin tiloihin. Showroomin, eli taiteilijoiden töiden esittely- ja myyntitilojen oheen avataan taidekahvila ja galleria.



Anu Korjonen lähti taidealan yrittäjäksi työskenneltyään yli 20 vuotta IT-alalla. Sofia Joensuu-Ben Hassine vaihtoi lähihoitajan työt Taideovi.com:in verkkokauppavastaavan tehtäviin. Maria Markus on Haukiputaalta kotoisin oleva taidegraafikko, joka tiesi jo varhain, että taide on hänen oma juttunsa.



Auli Haapala



