Toimintarahojen jakoa ja laajakaistapohdintaa



Auli Haapala

Rantapohjan alue



Suuralueiden yhteistyöryhmät kokoontuvat joka alueella tammikuun loppuun mennessä. Asialistoilla on toimintarahojen jakoa, järjestäytymistä ja kullekin alueelle ajankohtaisia asioita. Kokoukset ovat kaikille avoimia, ja niihin toivotaan kuntalaisia mukaan.

Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmä kokoontui vuoden ensimmäiseen tapaamiseen tiistaina 24.1. Haukiputaalla yhteistyöryhmä kokoontui keskiviikkona 25.1. Asialistalla olivat toimintarahahakemukset vuodelle 2017 ja muut alueen kuulumiset.

Myös Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmä kokoontui keskiviikkona 25.1. Kokouksessa valittiin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2017. Käsiteltävin olivat myös toimintarahahakemukset kuluvalle vuodelle.



Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmä kokoontuu torstaina 26.1 kello 18 Yli-Iin kirjastotalolla. Aiheena muun muassa Yli-Iin kirjastotalon tuleva käyttö, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2017 sekä yhteisötoiminnan toimintarahan jako. Kokouksessa osallistujat tekevät lähidemokratiatoimikunnalle esityksen toimintarahojen jaosta.



Jäälin suuralueella yhteistyöryhmä on koolla maanantaina 30.1., jolloin kokoonnutaan Laivakankaan koululla kello 18. Puitavana on laajakaistahankkeen tilanne sekä yhteisötoiminnan toimintaraha-asiat. Kokoukseen osallistujat tekevät esityksen toimintarahojen jaosta lähidemokratiatoimikunnalle.



Ylikiimingin yhteistyöryhmä kokoontuu asukastuvalla maanantaina 31.1. kello 18. Aiheina käsitellään muun muassa valtuustokauden 2013–2016 parasta hyvinvointitekoa, jota Oulun kaupunki etsii. Lisäksi ajankohtaista ovat toimintarahahakemukset. Kaupungin avustus kohdistuu paikallisiin tapahtumiin.



