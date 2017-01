Australiasta lomalle Iihin





Tuija Järvelä-Uusitalo

Ii



Maapallon toisella puolella Australiassa on nyt aurinkoinen keskikesä.

Iistä Australiaan kolmevuotiaana muuttanut Petri Laajoki on kuitenkin vaihtanut kesän ja lämmön Suomen talveen ja pimeyteen.

Hän kesälomailee parasta aikaa Iissä vaimonsa Leannen ja tyttäriensä, 11-vuotiaan Helin ja pian 7 vuotta täyttävän Sadun kanssa.

– Meidät sai tänne hiihtäminen, josta Heli on todella kiinnostunut. Australiassa on niin vähän kilpailijoita, että Heli voittaa melkein jokaisen kilpailun. Täällä on paremmat hiihto-olosuhteet. Heli voi osallistua täällä lomamme aikana muutamiin hiihtokilpailuihin, ja saa hiihto-opetusta serkkuni mieheltä Pauli Tiirolta, kertoo Petri Laajoki.

Petri Laajoen äiti Anneli oli syntyjään iiläinen. Jyväskyläläislähtöinen isä Jaakko tuli Yli-Iihin voimalaitostyömaalle ja tapasi siellä Annelin. Vuonna 1968 perhe muutti Australian Wollongongiin.

Kuva: Australialaiset Petri, Heli, Leanne ja Satu Laajoki viettävät lomaansa sukulaisten luona Iissä.



