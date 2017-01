Haukiputaan poliisiaseman putkat käyttöön





Rantapohja 27.1.2017



Haukiputaan poliisiaseman säilöönottotiloja ollaan ottamassa uudelleen käyttöön heti kun Poliisihallitukselta saadaan siihen tarvittava lupa, mahdollisesti jo ensi viikolla. Uusi lupa tarvitaan, sillä putka suljettiin vuonna 2009 Haukiputaan ja Limingan poliisilaitosten yhdistyessä Oulun poliisilaitokseen.



Putkatilojen käyttöönotto Haukiputaalla tuli akuutiksi Oulun pääpoliisiaseman tiloissa ilmenneiden vakavien sisäilmaongelmien ja remontin vuoksi. Oulun poliisivankila suljettiin tänään perjantaina puolen päivän aikaan.



Tämä merkitsee käytännössä sitä, että esimerkiksi Oulun keskustasta säilöönotetut asiakkaat joudutaan kuljettamaan putkaan Raaheen, Ylivieskaan, Kuusamoon tai Kajaaniin. Nyt ollaan ottamassa käyttöön myös Haukiputaalla ja lisäksi Pudasjärvellä sijaitsevia putkatiloja.



– Myös Lapin poliisilaitoksen kanssa on neuvoteltu putkatilojen saamisesta käyttöön tarvittaessa, kertoo Oulun poliisin valvonta- ja hälytystoimintasektorin johtaja, ylikomisario Jyrki Pelkonen.



Eri puolilla sijaitsevia putkatiloja, joita Oulun poliisi käyttää nyt tilapäisesti väistötiloina, on tehty ja suunniteltu kunkin alueen omiin tarpeisiin, siksi mahdollisia paikkoja pitää olla useita. Määränpää, mihin putkaan asiakas kuljetetaan, riippuu siitä, missä on juuri sillä hetkellä tilaa.



Turvalaitteita asennettu



Haukiputaan poliisiaseman putkatiloja alettiin laittaa käyttökuntoon viime viikon lopulla. Valvontahuoneeseen ja selleihin asennetaan turva- ja hälytyslaitteita. Kaiken pitää olla valmiina ja Poliisihallituksen lupa myönnetty, ennen kuin asiakkaita voidaan tuoda tiloihin säilöön.



Haukiputaalla on tilat seitsemälle juopuneelle säilöönotetulle ja kolmelle rikosperusteisin syin kiinniotetulle, kertoo rikosylikonstaapeli Markku Apell Haukiputaan poliisiasemalta.



Haukiputaalla väistötiloja



Tarvitaanko Haukiputaan poliisiaseman tiloja väistötiloina laajemminkin kuin vain säilöönottotilojen osalta?



– Kyllä, sinne on jo nyt sijoitettu useita henkilöitä väistötoimena. Samoin kuin Muhoksen poliisiasemallekin, kertoo apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta.



Sisäministeriö päätti kesäkuussa 2016 lakkauttaa koko maassa 11 poliisiasemaa. Lakkautettaviin asemiin kuuluvat Haukiputaan ja Limingan poliisiasemat.



Karnarannan mukaan Haukiputaan poliisiasema on tarkoitus sulkea toukokuun 2017 loppuun mennessä, jolloin vuokrasopimus on päättymässä.



– Nyt suoritettavien väistöjen johdosta voi kuitenkin olla, että joudumme käyttämään poliisiasemaa vielä sen jälkeenkin kenties keskikesään saakka, jolloin meille kerrotun tiedon mukaan Rata-aukion remontin pitäisi valmistua. Tästä mahdollisuudesta olemme sopineet kiinteistön omistajan kanssa. Sama aikataulu mitä ilmeisimmin koskee myös lupapalveluita, valottaa Karnaranta.



Auli Haapala



